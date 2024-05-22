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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер L, №1 - Харьков (494887) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
419,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
493,74
Экономия: -72,62 грн
421,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
441,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
439,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
438,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
426,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
401,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
443,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
441,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
442,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
332,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
443,71
Экономия: -15,71 грн
428,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
441,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
484,80
Экономия: -74,33 грн
410,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
441,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
336,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
440,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
439,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
500,27
Экономия: -67,70 грн
432,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
486,98
Экономия: -67,61 грн
419,37 грн