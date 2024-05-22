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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер L, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494887) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
496,51
Экономия: -67,87 грн
428,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
341,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
488,05
Экономия: -66,77 грн
421,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
441,16
Экономия: -24,26 грн
416,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
500,32
Экономия: -79,20 грн
421,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
490,16
Экономия: -65,28 грн
424,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
502,43
Экономия: -75,67 грн
426,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
502,86
Экономия: -72,18 грн
430,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
487,58
Экономия: -41,08 грн
446,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
495,57
Экономия: -40,91 грн
454,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
498,63
Экономия: -77,35 грн
421,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
497,40
Экономия: -44,79 грн
452,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
489,04
Экономия: -69,80 грн
419,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
489,08
Экономия: -62,16 грн
426,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
423,82
Экономия: -37,66 грн
386,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
464,25
Экономия: -35,20 грн
429,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (1)
492,98
Экономия: -46,31 грн
446,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
487,86
Экономия: -77,55 грн
410,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
488,80
Экономия: -67,52 грн
421,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
501,16
Экономия: -76,12 грн
425,04 грн