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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер M, №1 - Запорожье (494886) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
498,62
Экономия: -89,72 грн
408,90 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
487,77
Экономия: -41,27 грн
446,50 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
359,66 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
365,36 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
474,42
Экономия: -60,60 грн
413,82 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
430,09 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
423,17
Экономия: -36,76 грн
386,41 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
427,17
Экономия: -41,79 грн
385,38 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
478,09
Экономия: -57,49 грн
420,60 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
494,58
Экономия: -53,02 грн
441,56 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
499,52
Экономия: -99,08 грн
400,44 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
434,53
Экономия: -45,25 грн
389,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
485,13
Экономия: -64,01 грн
421,12 грн
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
475,36
Экономия: -63,33 грн
412,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
460,55
Экономия: -72,74 грн
387,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
470,43
Экономия: -49,83 грн
420,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
358,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
358,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
469,36
Экономия: -40,31 грн
429,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
492,09
Экономия: -45,59 грн
446,50 грн