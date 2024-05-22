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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер M, №1 - Харьков (494886) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
439,17
Экономия: -49,23 грн
389,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
457,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
406,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
409,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
492,51
Экономия: -54,30 грн
438,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
423,57 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
460,13 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
455,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
457,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
420,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
485,57
Экономия: -49,27 грн
436,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
419,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
441,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
405,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
444,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
419,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
439,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
493,74
Экономия: -72,62 грн
421,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
459,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
402,03 грн