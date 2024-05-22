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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494886) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
496,51
Экономия: -67,87 грн
428,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
502,86
Экономия: -77,82 грн
425,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
491,48
Экономия: -81,17 грн
410,31 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
489,03
Экономия: -67,75 грн
421,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
367,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
488,05
Экономия: -66,77 грн
421,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
473,70
Экономия: -52,26 грн
421,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
435,98
Экономия: -52,00 грн
383,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
468,15
Экономия: -48,51 грн
419,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
476,75
Экономия: -75,47 грн
401,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
496,41
Экономия: -86,10 грн
410,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
467,83
Экономия: -44,60 грн
423,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
490,16
Экономия: -65,28 грн
424,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
498,91
Экономия: -52,24 грн
446,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
428,55
Экономия: -41,99 грн
386,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
486,97
Экономия: -30,13 грн
456,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
496,88
Экономия: -40,04 грн
456,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
477,11
Экономия: -48,06 грн
429,05 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
498,48
Экономия: -66,08 грн
432,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
499,89
Экономия: -53,39 грн
446,50 грн