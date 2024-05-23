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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер S/M, люкс, №1 - Запорожье (169480) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
794,66
Экономия: -102,22 грн
692,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
697,12
Экономия: -52,48 грн
644,64 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
736,88
Экономия: -78,17 грн
658,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
826,16
Экономия: -117,91 грн
708,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
798,47
Экономия: -111,23 грн
687,24 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
691,49
Экономия: -63,04 грн
628,45 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
837,91
Экономия: -144,75 грн
693,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
838,62
Экономия: -145,46 грн
693,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
718,31
Экономия: -75,80 грн
642,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
703,69
Экономия: -55,37 грн
648,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
675,00 грн