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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер S/M, люкс, №1 - Одесса (169480) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
737,75
Экономия: -47,75 грн
690,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 123/1
Всего: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
724,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
837,19
Экономия: -113,06 грн
724,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
741,70
Экономия: -24,80 грн
716,90 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
770,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
724,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
770,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
724,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
724,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
724,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
770,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Всего: упаковка (3)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
787,24
Экономия: -64,64 грн
722,60 грн