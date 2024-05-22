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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер S/M, люкс, №1 - Львов (169480) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
837,51
Экономия: -58,60 грн
778,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
798,32
Экономия: -65,51 грн
732,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 13 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 33
Всего: упаковка (3)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Стуса Василия, 19
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 28
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
675,00 грн