БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер S/M, люкс, №1 - Харьков (169480) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека
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Всего: упаковка (1)
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Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Подорожник
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Тростянец, ул. Благовещенская, 22
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Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
Аптека копейка
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Полтава, ул. Европейская, 21
Подорожник
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Полтава, ул. Гоголя, 26
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Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
Аптека низких цен
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Сумы, ул. Троицкая, 51
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Аптека низких цен
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Терновка, ул. Пушкина, 2