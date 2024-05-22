Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер S/M, люкс, №1 - Харьков (169480) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
752,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
706,28
Экономия: -61,79 грн
644,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
788,08
Экономия: -143,89 грн
644,19 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
825,12
Экономия: -88,01 грн
737,11 грн
В других городах:
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
793,37
Экономия: -73,76 грн
719,61 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 22
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
726,30
Экономия: -42,40 грн
683,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
720,64
Экономия: -76,55 грн
644,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
754,25
Экономия: -95,53 грн
658,72 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
703,69
Экономия: -55,37 грн
648,32 грн