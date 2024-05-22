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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер L/XL, люкс, №1 - Киев (169479) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
618,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
711,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
649,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 40-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
583,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
583,79 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
637,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кагарлык, пл. Торговая, 6
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 62
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
827,82
Экономия: -73,52 грн
754,30 грн