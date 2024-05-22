БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер L/XL, люкс, №1 - Харьков (169479) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, просп. Науки, 39
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Славы, 1
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Аптека шар@
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
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Харьков, ул. Культуры, 10
Аптека
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Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
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Богодухов, пл. Независимости, 38
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Ахтырка, пер. Харьковский, 3
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Ахтырка, ул. Левченко, 21
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Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
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Полтава, ул. Гоголя, 26
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Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
Подорожник
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Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Подорожник
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Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Мед-сервис
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Терновка, ул. Пушкина, 2
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Мед-сервис
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Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Аптека низких цен
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Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А