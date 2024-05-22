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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер L/XL, люкс, №1 - Харьков (169479) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
504,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
618,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
705,71
Экономия: -61,74 грн
643,97 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
725,24
Экономия: -77,36 грн
647,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
777,85
Экономия: -41,25 грн
736,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
685,00 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
793,37
Экономия: -73,76 грн
719,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
618,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
618,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
779,20
Экономия: -76,27 грн
702,93 грн