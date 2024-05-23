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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8551, с ребром жесткости размер S/M, люкс, №1 - Запорожье (169478) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
710,79
Экономия: -79,57 грн
631,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
720,95
Экономия: -114,12 грн
606,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
704,50
Экономия: -89,54 грн
614,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
702,13
Экономия: -100,71 грн
601,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
738,32
Экономия: -100,92 грн
637,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
726,79
Экономия: -62,83 грн
663,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
686,27
Экономия: -63,62 грн
622,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
735,59
Экономия: -98,19 грн
637,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
635,98
Экономия: -63,13 грн
572,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
650,21
Экономия: -80,19 грн
570,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
710,69
Экономия: -98,41 грн
612,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
659,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
695,88
Экономия: -74,22 грн
621,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (2)
578,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
643,02
Экономия: -2,12 грн
640,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
647,89
Экономия: -7,53 грн
640,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
638,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
643,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
745,31
Экономия: -113,50 грн
631,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
664,58
Экономия: -92,13 грн
572,45 грн