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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8551, с ребром жесткости размер S/M, люкс, №1 - Киев (169478) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
791,21
Экономия: -121,71 грн
669,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
739,30
Экономия: -87,93 грн
651,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
818,05
Экономия: -148,55 грн
669,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
647,56
Экономия: -2,67 грн
644,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
644,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
642,99
Экономия: -4,86 грн
638,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
578,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
646,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
Всего: упаковка (1)
414,04 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
645,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
746,01
Экономия: -79,26 грн
666,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
Всего: упаковка (1)
724,13
Экономия: -48,29 грн
675,84 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
779,00
Экономия: -90,00 грн
689,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
638,31
Экономия: -3,17 грн
635,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
666,18
Экономия: -5,28 грн
660,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
646,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
643,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
643,59
Экономия: -1,16 грн
642,43 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -13,80 грн
446,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
647,98
Экономия: -1,49 грн
646,49 грн