Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8551, с ребром жесткости размер S/M, люкс, №1 - Харьков (169478) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
659,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
650,21
Экономия: -80,19 грн
570,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
710,69
Экономия: -98,41 грн
612,28 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
695,88
Экономия: -74,22 грн
621,66 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
635,98
Экономия: -63,13 грн
572,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
624,23
Экономия: -57,55 грн
566,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
697,16
Экономия: -74,05 грн
623,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
666,39
Экономия: -89,64 грн
576,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
726,79
Экономия: -62,83 грн
663,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
704,50
Экономия: -89,54 грн
614,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
702,13
Экономия: -100,71 грн
601,42 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
738,32
Экономия: -100,92 грн
637,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
720,95
Экономия: -114,12 грн
606,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
745,31
Экономия: -113,50 грн
631,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
686,27
Экономия: -63,62 грн
622,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
710,79
Экономия: -79,57 грн
631,22 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
644,11
Экономия: -8,82 грн
635,29 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
645,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новгород-Северский, ул. Базарная, 26-А
Всего: упаковка (1)
529,12 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
645,55
Экономия: -1,99 грн
643,56 грн