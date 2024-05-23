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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8551, с ребром жесткости размер L/XL, люкс, №1 - Одесса (169477) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
725,95
Экономия: -74,58 грн
651,37 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 123/1
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 12
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
632,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
625,59
Экономия: -34,69 грн
590,90 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
743,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
663,99
Экономия: -52,81 грн
611,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
560,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (2)
578,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
606,72
Экономия: -34,28 грн
572,44 грн