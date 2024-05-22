Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8551, с ребром жесткости размер L/XL, люкс, №1 - Львов (169477) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
665,00 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется через 13 мин
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -27,00 грн
513,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
460,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Победы, 10-Б
Всего: упаковка (1)
578,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (1)
674,99
Экономия: -63,81 грн
611,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
611,18 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -18,27 грн
590,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
816,44
Экономия: -104,76 грн
711,68 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется через 13 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -13,80 грн
446,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
746,01
Экономия: -79,26 грн
666,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
577,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
560,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (2)
578,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
729,79
Экономия: -53,95 грн
675,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
625,59
Экономия: -34,69 грн
590,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
743,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
744,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
725,95
Экономия: -74,58 грн
651,37 грн