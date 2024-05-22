К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 665,00 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется через 13 мин График работы Нетишин, просп. Независимости, 15 Всего: упаковка (1) 540,00 Экономия: -27,00 грн 513,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31 Всего: упаковка (1) 460,10 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вараш, м-н Победы, 10-Б Всего: упаковка (1) 578,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б Всего: упаковка (1) 674,99 Экономия: -63,81 грн 611,18 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Майборского, 16 Всего: упаковка (1) 611,18 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельник, просп. Свободы, 13 Всего: упаковка (1) 609,00 Экономия: -18,27 грн 590,73 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41 Всего: упаковка (1) 816,44 Экономия: -104,76 грн 711,68 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется через 13 мин График работы Бердичев, ул. Житомирская, 38 Всего: упаковка (1) 460,00 Экономия: -13,80 грн 446,20 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Буча, пер. Тихого Алексы, 4 Всего: упаковка (1) 746,01 Экономия: -79,26 грн 666,75 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Свободы, 26-В Всего: упаковка (1) 577,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подольск, ул. Школьная, 2-Л Всего: упаковка (1) 560,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Текстильщиков, 15 Всего: упаковка (1) 487,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Новомиргород, ул. Соборности, 108-А Всего: упаковка (2) 578,50 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216 Всего: упаковка (1) 729,79 Экономия: -53,95 грн 675,84 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А Всего: упаковка (1) 625,59 Экономия: -34,69 грн 590,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Авангард, ул. Спрейса Василия, 3 Всего: упаковка (1) 743,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Греческая, 45 Всего: упаковка (1) 744,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б Всего: упаковка (1) 560,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Мясоедовская, 25 Всего: упаковка (1) 725,95 Экономия: -74,58 грн 651,37 грн Забронировать