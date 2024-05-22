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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8551, с ребром жесткости размер L/XL, люкс, №1 - Киев (169477) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
577,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
746,01
Экономия: -79,26 грн
666,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -13,80 грн
446,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
729,79
Экономия: -53,95 грн
675,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (2)
578,50 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
609,00
Экономия: -18,27 грн
590,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
606,72
Экономия: -34,28 грн
572,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-Б
Всего: упаковка (1)
372,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (1)
674,99
Экономия: -63,81 грн
611,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
611,18 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -27,00 грн
513,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
460,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
816,44
Экономия: -104,76 грн
711,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
479,21
Экономия: -44,19 грн
435,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
814,22
Экономия: -75,70 грн
738,52 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
665,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вараш, м-н Победы, 10-Б
Всего: упаковка (1)
578,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
696,46
Экономия: -74,28 грн
622,18 грн