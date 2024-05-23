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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8502, эластичный размер S/M, люкс, №1 - Запорожье (169475) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
248,95 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
314,88
Экономия: -56,66 грн
258,22 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
308,12
Экономия: -26,06 грн
282,06 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
239,14 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
238,80 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
314,51
Экономия: -40,17 грн
274,34 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
287,86 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
347,63
Экономия: -30,20 грн
317,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
268,16
Экономия: -26,32 грн
241,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
299,86
Экономия: -35,38 грн
264,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
251,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
315,55
Экономия: -62,59 грн
252,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
353,43
Экономия: -35,20 грн
318,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
396,27
Экономия: -52,29 грн
343,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
250,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
283,29
Экономия: -37,74 грн
245,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
374,08
Экономия: -59,08 грн
315,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
311,76
Экономия: -33,02 грн
278,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
249,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
246,97 грн