Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8502, эластичный размер L/XL, люкс, №1 - Запорожье (169472) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
304,92
Экономия: -61,63 грн
243,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
310,85
Экономия: -28,79 грн
282,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
312,22
Экономия: -22,45 грн
289,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
395,73
Экономия: -47,14 грн
348,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
316,33
Экономия: -34,37 грн
281,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
315,84
Экономия: -40,61 грн
275,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
250,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
345,70
Экономия: -31,42 грн
314,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
307,83
Экономия: -25,77 грн
282,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
310,33
Экономия: -33,71 грн
276,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
357,17
Экономия: -38,59 грн
318,58 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
287,46
Экономия: -25,20 грн
262,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
283,52
Экономия: -30,13 грн
253,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
285,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
308,95
Экономия: -42,93 грн
266,02 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
397,96
Экономия: -30,17 грн
367,79 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
315,05
Экономия: -47,93 грн
267,12 грн