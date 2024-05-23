БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА размер 2 с ребром жесткости (552), №1 - Одесса (108885) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Роза
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Адмирал
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Виола
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Всего: упаковка (2)
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Вузовская
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
В других городах:
Южная
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Одесса, ул. Королева Академика, 80
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
Аптека низких цен
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Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Аптека низких цен
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Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Аптека низких цен
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Кривой Рог, просп. Победы, 35
Аптека копейка
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Аптека копейка
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Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
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Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216