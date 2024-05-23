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БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА размер 2 с ребром жесткости (552), №1 - Одесса (108885) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
409,60 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
409,60 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
413,30 грн
Вузовская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
409,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
440,48
Экономия: -51,34 грн
389,14 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
409,60 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
409,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (1)
450,27
Экономия: -24,52 грн
425,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
Всего: упаковка (1)
442,23
Экономия: -16,48 грн
425,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
473,25
Экономия: -78,27 грн
394,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
470,39
Экономия: -56,34 грн
414,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
478,29
Экономия: -39,27 грн
439,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
469,62
Экономия: -46,49 грн
423,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
477,84
Экономия: -63,79 грн
414,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
448,14
Экономия: -66,67 грн
381,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
469,57
Экономия: -73,23 грн
396,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
476,47
Экономия: -53,34 грн
423,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
475,61
Экономия: -50,21 грн
425,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
473,98
Экономия: -67,20 грн
406,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
444,57
Экономия: -32,87 грн
411,70 грн