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БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА размер 2 с ребром жесткости (552), №1 - Львов (108885) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
469,48
Экономия: -60,88 грн
408,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
475,52
Экономия: -65,10 грн
410,42 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
Всего: упаковка (1)
476,84
Экономия: -47,81 грн
429,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
467,80
Экономия: -34,68 грн
433,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
479,92
Экономия: -48,62 грн
431,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
470,57
Экономия: -64,24 грн
406,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
446,71
Экономия: -56,72 грн
389,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
Всего: упаковка (1)
475,70
Экономия: -34,41 грн
441,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
485,14
Экономия: -56,11 грн
429,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
484,19
Экономия: -51,07 грн
433,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
470,89
Экономия: -74,55 грн
396,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
477,74
Экономия: -87,30 грн
390,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
480,79
Экономия: -58,12 грн
422,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
451,76
Экономия: -61,77 грн
389,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
467,89
Экономия: -71,55 грн
396,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (2)
478,52
Экономия: -82,18 грн
396,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
470,39
Экономия: -56,34 грн
414,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
475,61
Экономия: -50,21 грн
425,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
473,34
Экономия: -42,04 грн
431,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
467,67
Экономия: -36,37 грн
431,30 грн