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БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА размер 2 с ребром жесткости (552), №1 - Киев (108885) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
470,89
Экономия: -74,55 грн
396,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
477,74
Экономия: -87,30 грн
390,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
480,79
Экономия: -58,12 грн
422,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
451,76
Экономия: -61,77 грн
389,99 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
467,89
Экономия: -71,55 грн
396,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (2)
478,52
Экономия: -82,18 грн
396,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
485,14
Экономия: -56,11 грн
429,03 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
484,19
Экономия: -51,07 грн
433,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
473,34
Экономия: -42,04 грн
431,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
481,29
Экономия: -59,98 грн
421,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
467,67
Экономия: -36,37 грн
431,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
441,38
Экономия: -29,68 грн
411,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
444,57
Экономия: -32,87 грн
411,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (1)
454,40
Экономия: -82,72 грн
371,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
475,61
Экономия: -50,21 грн
425,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 37
Всего: упаковка (1)
475,70
Экономия: -34,41 грн
441,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (1)
475,02
Экономия: -53,71 грн
421,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
470,57
Экономия: -64,24 грн
406,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
446,71
Экономия: -56,72 грн
389,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
451,51
Экономия: -41,51 грн
410,00 грн