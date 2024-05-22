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БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА размер 2 с ребром жесткости (552), №1 - Харьков (108885) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
482,40
Экономия: -85,93 грн
396,47 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
478,52
Экономия: -59,02 грн
419,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
485,21
Экономия: -74,66 грн
410,55 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
440,91
Экономия: -38,58 грн
402,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
477,15
Экономия: -42,22 грн
434,93 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
475,63
Экономия: -40,55 грн
435,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
476,27
Экономия: -56,64 грн
419,63 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (2)
474,81
Экономия: -38,83 грн
435,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
479,83
Экономия: -54,43 грн
425,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
438,61
Экономия: -30,74 грн
407,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
472,16
Экономия: -63,56 грн
408,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
480,51
Экономия: -57,38 грн
423,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
477,70
Экономия: -42,77 грн
434,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
445,21
Экономия: -73,53 грн
371,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
451,51
Экономия: -41,51 грн
410,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
438,95
Экономия: -40,02 грн
398,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
455,08
Экономия: -53,84 грн
401,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
445,76
Экономия: -48,96 грн
396,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
481,65
Экономия: -86,67 грн
394,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
469,84
Экономия: -40,81 грн
429,03 грн