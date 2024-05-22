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БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА размер 2 с ребром жесткости (552), №1 - Днепр (Днепропетровск) (108885) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
445,21
Экономия: -73,53 грн
371,68 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
477,70
Экономия: -42,77 грн
434,93 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
445,76
Экономия: -48,96 грн
396,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
481,65
Экономия: -86,67 грн
394,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
455,08
Экономия: -53,84 грн
401,24 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
469,84
Экономия: -40,81 грн
429,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
475,79
Экономия: -40,86 грн
434,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
454,74
Экономия: -53,50 грн
401,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
473,52
Экономия: -46,31 грн
427,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
392,24
Экономия: -42,39 грн
349,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
473,98
Экономия: -67,20 грн
406,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
476,47
Экономия: -53,34 грн
423,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
469,57
Экономия: -73,23 грн
396,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
473,25
Экономия: -47,85 грн
425,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
448,14
Экономия: -66,67 грн
381,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
440,78
Экономия: -32,91 грн
407,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
480,74
Экономия: -72,14 грн
408,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
477,84
Экономия: -63,79 грн
414,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
438,95
Экономия: -40,02 грн
398,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
451,51
Экономия: -41,51 грн
410,00 грн