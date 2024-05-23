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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ H.Pylori , №1 - Одесса (105973) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Жолдифарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
337,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
356,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Борщев, ул. Бандеры Степана, 108
Всего: упаковка (1)
380,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 58
Всего: упаковка (2)
372,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 26-А
Всего: упаковка (1)
336,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зубровская, 7-А
Всего: упаковка (1)
345,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 63
Всего: упаковка (1)
355,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
349,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
359,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубровица, ул. Шевченко Тараса, 57
Всего: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 19
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 18
Всего: упаковка (1)
361,70 грн
Фитоцентр
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Закрыто Открывается в 08:30
Маневичи, ул. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
297,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом