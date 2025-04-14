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Система для прокола Акку-Чек Софткликс (Accu-Check Softclix)
Система для прокола Акку-Чек Софткликс (Accu-Check Softclix)
Одесса
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Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
569.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛА ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Roche Diagnostics
253,70
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
614.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛА ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Roche Diagnostics
307,90
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
650.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛА ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Roche Diagnostics
263,70
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, ул. Шахтерская, 1
672.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛА ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Roche Diagnostics
289,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
707.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛА ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Roche Diagnostics
296,70
грн
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