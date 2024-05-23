Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Системы для определения микроорганизмовтест-системыCITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ РОТАВИРУСОВЦены в аптеках

CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ РОТАВИРУСОВ тест, №1 - Запорожье (196942) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
226,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
250,27
Экономия: -35,61 грн
214,66 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
235,58
Экономия: -8,58 грн
227,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
226,20 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
226,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
240,99
Экономия: -30,58 грн
210,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
253,07
Экономия: -28,03 грн
225,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
195,16 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
226,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
226,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
241,44
Экономия: -16,40 грн
225,04 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
226,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
266,86
Экономия: -41,82 грн
225,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
275,16
Экономия: -45,95 грн
229,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
245,29
Экономия: -20,24 грн
225,05 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -43,00 грн
210,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
226,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн