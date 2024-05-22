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CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ РОТАВИРУСОВ тест, №1 - Львов (196942) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
197,15 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
249,16
Экономия: -0,54 грн
248,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
226,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
226,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
263,99
Экономия: -53,58 грн
210,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
226,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -73,58 грн
210,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
239,19
Экономия: -28,78 грн
210,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
189,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
264,99
Экономия: -54,58 грн
210,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
226,20 грн