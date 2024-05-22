CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ РОТАВИРУСОВ тест, №1 - Киев (196942) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 316 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 1
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Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
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Фармация
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Фармация
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
Мед-сервис
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Киев, ул. Институтская, 16
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Киев, ул. Бассейная, 10
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
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D.s.
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Васильковская, 44
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Киев, ул. Мечникова, 10/2
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (86)
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Подорожник
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Киев, ул. Спасская, 5
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
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Всего: упаковка (86)
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
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Киев, ул. Верхний Вал, 22