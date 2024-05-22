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CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ РОТАВИРУСОВ тест, №1 - Киев (196942) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 316 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
226,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
253,80
Экономия: -64,32 грн
189,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
253,80
Экономия: -64,32 грн
189,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
214,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
263,24
Экономия: -38,18 грн
225,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
172,17
Экономия: -5,29 грн
166,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
202,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
203,20
Экономия: -11,47 грн
191,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
226,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
230,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
253,80
Экономия: -64,32 грн
189,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
248,29
Экономия: -31,12 грн
217,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
189,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
208,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
256,08
Экономия: -30,92 грн
225,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
226,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
226,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
189,48 грн