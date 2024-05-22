CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ H.Pylori тест, №1 - Львов (196940) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 61 аптеке
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Львов, ул. Городоцкая, 59
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Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Пульс
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Львов, ул. Леонтовича, 1
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Львов, ул. Клепаровская, 4
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Пульс
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Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
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Львов, ул. Джерельная, 1
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Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
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Львов, ул. Городоцкая, 80
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
Аптека низких цен
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Львов, ул. Госпитальная, 8
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Львов, ул. Городоцкая, 82
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Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (13)
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Подорожник
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Всего: упаковка (13)
Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (13)
Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
D.s.
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Львов, ул. Старая, 1
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Львов, ул. Городоцкая, 102
Подорожник
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Всего: упаковка (13)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Наличие на 2024-05-24 - 17:00