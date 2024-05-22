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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ H.Pylori тест, №1 - Львов (196940) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
316,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
368,89
Экономия: -53,59 грн
315,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
298,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
343,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
365,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
316,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
343,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
343,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
343,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
316,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
343,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (2)
350,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
367,59
Экономия: -18,70 грн
348,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,70 грн