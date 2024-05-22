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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ H.Pylori тест, №1 - Днепр (Днепропетровск) (196940) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
349,89
Экономия: -17,39 грн
332,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
378,42
Экономия: -36,32 грн
342,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
391,20
Экономия: -48,57 грн
342,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
398,40
Экономия: -56,33 грн
342,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
369,12
Экономия: -27,09 грн
342,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
343,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
343,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
385,87
Экономия: -43,81 грн
342,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
373,44
Экономия: -31,38 грн
342,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
343,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
343,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
355,28
Экономия: -12,50 грн
342,78 грн