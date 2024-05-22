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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО народный 7 Ag, №1 - Львов (191354) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
398,61
Экономия: -31,29 грн
367,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
430,00
Экономия: -21,00 грн
409,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
429,11
Экономия: -58,58 грн
370,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
422,69
Экономия: -44,91 грн
377,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
416,47
Экономия: -38,37 грн
378,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 15 мин
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
398,65
Экономия: -33,72 грн
364,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (2)
408,86
Экономия: -40,13 грн
368,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
401,02
Экономия: -36,04 грн
364,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
395,98
Экономия: -31,00 грн
364,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (1)
436,61
Экономия: -68,35 грн
368,26 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
478,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
477,80 грн