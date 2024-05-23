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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Запорожье (187123) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
253,12
Экономия: -29,50 грн
223,62 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
263,00
Экономия: -43,00 грн
220,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
287,91
Экономия: -47,50 грн
240,41 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
258,91
Экономия: -18,48 грн
240,43 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -66,00 грн
220,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
281,40
Экономия: -40,99 грн
240,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -43,00 грн
220,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
229,37
Экономия: -13,37 грн
216,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
250,61
Экономия: -26,61 грн
224,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
225,12 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -66,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -66,00 грн
220,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
271,16
Экономия: -35,10 грн
236,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
281,75
Экономия: -45,69 грн
236,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
252,11
Экономия: -16,08 грн
236,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -66,00 грн
220,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
252,27
Экономия: -16,21 грн
236,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -43,00 грн
220,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
248,30
Экономия: -8,30 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
251,04
Экономия: -12,14 грн
238,90 грн