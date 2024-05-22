CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Киев (187123) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 124 аптеках
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Мед-сервис
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Киев, ул. Институтская, 16
Фармация
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека низких цен
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Біла ромашка
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Фармация
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Біла ромашка
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
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Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Аптека низких цен
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Киев, ул. Гусовского, 8/10
Аптека низких цен
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Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
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Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Фармация
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Киев, ул. Лаврская, 8
Аптека низких цен
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Киев, ул. Межигорская, 56
Бажаемо здоровья
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Фармация
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Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Аптека оптовых цен
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Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15