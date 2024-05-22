CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Харьков (187123) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, ул. Космическая, 23
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Харьков, просп. Науки, 23
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, просп. Байрона, 161
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Харьков, просп. Ново-Баварский, 77
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Бажаемо здоровья
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Харьков, просп. Победы, 64-Г
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Слобожанское, ул. Дружбы, 13
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Валки, пл. Центральная, 3
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Богодухов, пл. Независимости, 18
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Балаклея, ул. Октябрьская, 41
Подорожник
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Ахтырка, ул. Победы, 11
Аптека копейка
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Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Аптека низких цен
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Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Аптека низких цен
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Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Мира, 9