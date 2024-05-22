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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Харьков (187123) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
250,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
273,13
Экономия: -37,07 грн
236,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
275,22
Экономия: -34,81 грн
240,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
257,94
Экономия: -21,88 грн
236,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
262,34
Экономия: -26,24 грн
236,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 161
Всего: упаковка (2)
250,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Ново-Баварский, 77
Всего: упаковка (1)
250,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (1)
250,34
Экономия: -14,24 грн
236,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
236,06 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 13
Всего: упаковка (2)
248,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
252,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (2)
261,28
Экономия: -25,18 грн
236,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 41
Всего: упаковка (1)
261,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
279,99
Экономия: -57,26 грн
222,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
254,70
Экономия: -18,70 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
250,57
Экономия: -13,37 грн
237,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -79,26 грн
222,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (2)
250,42
Экономия: -14,32 грн
236,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
231,70 грн