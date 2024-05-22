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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Днепр (Днепропетровск) (187123) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
236,99
Экономия: -9,09 грн
227,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
267,49
Экономия: -27,06 грн
240,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
257,82
Экономия: -17,39 грн
240,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
255,27
Экономия: -27,88 грн
227,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
246,59
Экономия: -10,56 грн
236,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
242,10
Экономия: -14,71 грн
227,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
248,76
Экономия: -8,76 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
270,46
Экономия: -30,05 грн
240,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
253,18
Экономия: -17,14 грн
236,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (2)
246,39
Экономия: -10,35 грн
236,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
204,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
274,87
Экономия: -37,69 грн
237,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
262,38
Экономия: -26,32 грн
236,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
250,33
Экономия: -14,27 грн
236,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
251,28
Экономия: -15,22 грн
236,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
275,80
Экономия: -39,74 грн
236,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
225,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
273,58
Экономия: -36,16 грн
237,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
262,84
Экономия: -26,81 грн
236,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (4)
211,96
Экономия: -6,21 грн
205,75 грн