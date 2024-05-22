CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Днепр (Днепропетровск) (187123) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 43 аптеках
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40