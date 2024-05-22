CITO TEST Syphilis ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА тест, №1 - Львов (187122) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
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Львов, ул. Городоцкая, 59
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Львов, ул. Городоцкая, 102
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Львов, ул. Галицкая, 19
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Львов, пл. Соборная, 1
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Львов, ул. Франко Ивана, 26
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Львов, ул. Городоцкая, 159
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Зеленая, 7/7
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
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Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
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Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Петлюры Симона, 2
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Львов, ул. Стрыйская, 103
В других городах:
Аптека копейка
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Львов, просп. Красной Калины, 64
Аптека бам
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 25 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 25 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Наличие на 2024-05-28 - 12:00