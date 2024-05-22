Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Системы для определения микроорганизмовтест-системыCITO TEST Syphilis ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСАЦены в аптеках

CITO TEST Syphilis ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА тест, №1 - Львов (187122) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
146,75 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
168,13
Экономия: -22,68 грн
145,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
156,99
Экономия: -16,93 грн
140,06 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
146,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
122,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
146,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (2)
141,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
132,82 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
146,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
146,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (3)
152,06
Экономия: -13,83 грн
138,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
140,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
146,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
153,79
Экономия: -12,62 грн
141,17 грн
В других городах:
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
144,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
144,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
144,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
144,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
144,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-28 - 12:00
144,20 грн