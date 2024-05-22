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CITO TEST Syphilis ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА тест, №1 - Киев (187122) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
144,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
144,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
187,90
Экономия: -55,09 грн
132,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
164,97
Экономия: -25,38 грн
139,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
131,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
170,90
Экономия: -50,11 грн
120,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
163,77
Экономия: -25,92 грн
137,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
144,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
144,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
119,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
144,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
144,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
144,20 грн