Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияАппликаторыаппликаторы ЛяпкоАППЛИКАТОРЫ ЛЯПКОЦены в аптеках

АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО валик большой-М 5 Ag, №1 - Одесса (190483) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
883,00
Экономия: -50,00 грн
833,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
977,00
Экономия: -127,00 грн
850,00 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
977,00
Экономия: -127,00 грн
850,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
960,00
Экономия: -110,00 грн
850,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
960,00
Экономия: -110,00 грн
850,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
960,00
Экономия: -110,00 грн
850,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
896,00
Экономия: -102,00 грн
794,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
893,00
Экономия: -43,00 грн
850,00 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Богуслав, ул. Николаевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
892,40 грн
Альго-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Ровнолики
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
Всего: упаковка (1)
761,02 грн
Альго-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
790,00 грн
Житомирлики
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
761,02 грн
Ровнолики
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
761,02 грн
Ровнолики
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
761,02 грн
Волыньфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
Всего: упаковка (1)
761,02 грн
Эко аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
Всего: упаковка (1)
769,12 грн
Волыньфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 3
Всего: упаковка (1)
720,54 грн
Волыньфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (1)
626,92 грн
Волыньфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 78
Всего: упаковка (1)
761,02 грн