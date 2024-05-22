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Аптечка медицинская универсальная "Стандарт", №1 - Киев (890425) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
257,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
257,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
257,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
257,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
262,00
Экономия: -7,86 грн
254,14 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
257,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
257,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
257,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
257,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
257,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
257,00 грн