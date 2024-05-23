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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Запорожье (352667) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
254,16
Экономия: -25,82 грн
228,34 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (5)
268,09
Экономия: -14,99 грн
253,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
246,70
Экономия: -18,69 грн
228,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
277,60
Экономия: -38,46 грн
239,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
270,32
Экономия: -41,93 грн
228,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
249,94
Экономия: -26,08 грн
223,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
291,43
Экономия: -40,21 грн
251,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
272,57
Экономия: -24,21 грн
248,36 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
234,90
Экономия: -23,41 грн
211,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
238,20
Экономия: -14,74 грн
223,46 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (3)
270,39
Экономия: -21,56 грн
248,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
281,95
Экономия: -32,56 грн
249,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
273,11
Экономия: -23,72 грн
249,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
257,83
Экономия: -29,24 грн
228,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
279,55
Экономия: -44,89 грн
234,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
264,81
Экономия: -36,82 грн
227,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
257,25
Экономия: -8,75 грн
248,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
265,86
Экономия: -20,92 грн
244,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
Всего: упаковка (1)
209,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
264,41
Экономия: -41,31 грн
223,10 грн