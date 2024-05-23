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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Одесса (352667) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
282,77
Экономия: -30,68 грн
252,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
284,01
Экономия: -44,70 грн
239,31 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
259,67
Экономия: -25,02 грн
234,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (1)
197,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
267,57
Экономия: -18,25 грн
249,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
264,41
Экономия: -41,31 грн
223,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
Всего: упаковка (1)
209,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
236,84
Экономия: -13,38 грн
223,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 48
Всего: упаковка (2)
286,88
Экономия: -35,33 грн
251,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (1)
199,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
260,74
Экономия: -33,10 грн
227,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
266,32
Экономия: -20,85 грн
245,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
273,12
Экономия: -49,72 грн
223,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (3)
253,62
Экономия: -25,28 грн
228,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
292,44
Экономия: -41,73 грн
250,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
276,23
Экономия: -30,83 грн
245,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (2)
271,88
Экономия: -10,71 грн
261,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
249,83
Экономия: -21,59 грн
228,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
273,11
Экономия: -23,72 грн
249,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
257,83
Экономия: -29,24 грн
228,59 грн