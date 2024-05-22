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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Киев (352667) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
221,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (2)
205,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (1)
410,00
Экономия: -98,06 грн
311,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
423,00
Экономия: -107,13 грн
315,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (1)
275,34
Экономия: -27,22 грн
248,12 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новоселки, ул. Александровская, 1-Г
Всего: упаковка (1)
252,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Образования, 17
Всего: упаковка (1)
208,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
Всего: упаковка (1)
290,57
Экономия: -39,35 грн
251,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -85,75 грн
230,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
221,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 3-В
Всего: упаковка (1)
198,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
256,07
Экономия: -27,21 грн
228,86 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
Всего: упаковка (1)
209,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
266,75
Экономия: -16,07 грн
250,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
249,83
Экономия: -21,59 грн
228,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
263,78
Экономия: -14,95 грн
248,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 48
Всего: упаковка (2)
286,88
Экономия: -35,33 грн
251,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (1)
199,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
273,12
Экономия: -49,72 грн
223,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
266,32
Экономия: -20,85 грн
245,47 грн