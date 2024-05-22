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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Днепр (Днепропетровск) (352667) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
236,72
Экономия: -25,23 грн
211,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
276,83
Экономия: -37,69 грн
239,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
238,20
Экономия: -14,74 грн
223,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (5)
268,09
Экономия: -14,99 грн
253,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
270,63
Экономия: -42,24 грн
228,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
255,47
Экономия: -27,46 грн
228,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
272,57
Экономия: -24,21 грн
248,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
249,94
Экономия: -26,08 грн
223,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
256,81
Экономия: -28,47 грн
228,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (3)
265,06
Экономия: -16,23 грн
248,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
277,15
Экономия: -27,76 грн
249,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
287,40
Экономия: -36,18 грн
251,22 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
273,11
Экономия: -23,72 грн
249,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
257,83
Экономия: -29,24 грн
228,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
275,26
Экономия: -40,60 грн
234,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
261,51
Экономия: -33,52 грн
227,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
259,91
Экономия: -14,97 грн
244,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
Всего: упаковка (1)
209,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
264,41
Экономия: -41,31 грн
223,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (1)
286,49
Экономия: -41,25 грн
245,24 грн