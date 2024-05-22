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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Киев (135036) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
489,81
Экономия: -80,46 грн
409,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
428,29
Экономия: -18,44 грн
409,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
426,91
Экономия: -17,05 грн
409,86 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
461,81
Экономия: -51,50 грн
410,31 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
501,25
Экономия: -91,90 грн
409,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
487,95
Экономия: -14,64 грн
473,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
443,72
Экономия: -33,71 грн
410,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
432,40
Экономия: -25,78 грн
406,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
468,11
Экономия: -58,96 грн
409,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (2)
430,53
Экономия: -23,91 грн
406,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
463,99
Экономия: -60,97 грн
403,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
460,58
Экономия: -52,46 грн
408,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
426,69
Экономия: -16,84 грн
409,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
454,13
Экономия: -42,78 грн
411,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
444,36
Экономия: -34,91 грн
409,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (3)
487,95
Экономия: -14,64 грн
473,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
473,37
Экономия: -57,21 грн
416,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
497,14
Экономия: -88,66 грн
408,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
429,92
Экономия: -23,68 грн
406,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
423,29
Экономия: -13,44 грн
409,85 грн