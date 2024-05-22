Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (854805) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (9)
17,93 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (19)
17,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (76)
17,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (10)
17,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (15)
17,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (33)
17,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (16)
17,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (14)
17,81 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (13)
17,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (28)
17,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (4)
17,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (91)
17,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (19)
17,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (68)
17,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (7)
17,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (17)
17,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (28)
17,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (9)
17,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (16)
17,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (30)
17,70 грн