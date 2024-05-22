Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (854804) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (10)
10,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (9)
10,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (5)
10,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (13)
10,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (12)
10,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
10,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (17)
10,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (9)
10,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (6)
10,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (19)
10,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (19)
10,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (8)
10,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (22)
10,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (15)
10,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (15)
10,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (13)
10,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (11)
10,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (7)
10,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (16)
10,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (5)
10,45 грн