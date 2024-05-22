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Бинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (854804) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (20)
10,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (23)
10,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (79)
10,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (11)
10,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (19)
10,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (15)
10,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (20)
10,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (12)
10,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (13)
10,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (8)
10,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (4)
10,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (23)
10,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (14)
10,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (38)
10,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (12)
10,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (18)
10,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (21)
10,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (14)
10,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (29)
10,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (17)
10,55 грн