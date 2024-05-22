Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский тм Angelmed стерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (854804) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (17)
10,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (20)
10,53 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (6)
10,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (12)
10,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (14)
10,40 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (34)
10,44 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (33)
10,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (18)
10,48 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (20)
10,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (20)
10,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (11)
10,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (20)
10,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (27)
10,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (17)
10,53 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (3)
10,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (14)
10,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (239)
10,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (11)
10,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (10)
10,47 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (78)
10,50 грн