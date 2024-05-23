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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Запорожье (65536) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (18)
22,20
Экономия: -3,84 грн
18,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
Всего: упаковка (9)
21,40
Экономия: -3,04 грн
18,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (20)
20,30
Экономия: -1,94 грн
18,36 грн
Подорожник
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Барановка, ул. Звягельская, 15
Всего: упаковка (30)
22,20
Экономия: -3,84 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (110)
21,40
Экономия: -3,04 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Соборности, 7/2
Всего: упаковка (14)
23,70
Экономия: -5,34 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (21)
21,40
Экономия: -3,04 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
Всего: упаковка (30)
22,23
Экономия: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (13)
22,20
Экономия: -3,84 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/2
Всего: упаковка (25)
22,23
Экономия: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (36)
21,30
Экономия: -2,94 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
Всего: упаковка (15)
23,70
Экономия: -5,34 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (15)
20,30
Экономия: -1,94 грн
18,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (17)
22,20
Экономия: -3,84 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
Всего: упаковка (32)
23,10
Экономия: -4,74 грн
18,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 27
Всего: упаковка (10)
22,23
Экономия: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (29)
21,40
Экономия: -3,04 грн
18,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (18)
22,23
Экономия: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (1)
23,10
Экономия: -4,74 грн
18,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (28)
22,80
Экономия: -4,44 грн
18,36 грн